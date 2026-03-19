Строительство детсада на 330 мест в Ленинском округе завершат в этом году

19 марта 2026, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 330 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «1-й Южный» в Ленинском городском округе. Сдать объект в эксплуатацию планируют в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.





«Общая площадь детсада составляет около 4 600 квадратных метров. В здании разместят групповые помещения с игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, столовую, медпункт и прачечную», — говорится в сообщении.