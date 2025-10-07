Для каширских долголетов организовали программу ко Дню пожилых людей
В Кашире для участников проекта «Активное долголетие» и творческих коллективов подготовили праздничную программу ко Дню пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мероприятие началось с поздравлений и исполнения песни «Листья жёлтые над городом кружатся». Её поддержал весь зал. Концертную программу продолжили долголеты Ольга Тимиряева и Людмила Новожилова, исполнившие вальс. В исполнении ветеранов прозвучали песни «Две девчонки танцуют на палубе», «Сплети косичку» и «Не урони стакан», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в администрации, праздник напомнил всем о ценности активной жизни в любом возрасте.