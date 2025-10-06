В Кашире завершился муниципальный этап чемпионата по игре «Моё Подмосковье»
Команды активистов Движения Первых из Каширы собрались на базе Каширского молодёжного центра на финал муниципального этапа соревнований по настольной игре «Моё Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Все участники прошли отбор в своих первичных отделениях. Победа на муниципальном уровне давала право представить округ на областном этапе чемпионата.
«Игра «Моё Подмосковье» – развивающее занятие, созданное Мособлдумой. Участники отвечают на вопросы об истории, культуре, природе и экономике региона. Игровое поле охватывает все муниципалитеты, восемь наукоградов, более 6,5 тысяч достопримечательностей и объектов культурного наследия. Проложенный игроками маршрут помогает раскрыть интересные факты о Подмосковье», – пояснили в администрации.
В муниципальном турнире участвовали семь команд. Золото взяла команда Барабановской школы. Именно она и представит округ на региональном этапе. Серебро завоевала команда Тарасковской школы, бронзу – ученики школы №2.
Региональный этап соревнований состоится 7 октября.