В Кашире завершился муниципальный этап чемпионата по игре «Моё Подмосковье»

06 октября 2025, 18:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Команды активистов Движения Первых из Каширы собрались на базе Каширского молодёжного центра на финал муниципального этапа соревнований по настольной игре «Моё Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Все участники прошли отбор в своих первичных отделениях. Победа на муниципальном уровне давала право представить округ на областном этапе чемпионата.

«Игра «Моё Подмосковье» – развивающее занятие, созданное Мособлдумой. Участники отвечают на вопросы об истории, культуре, природе и экономике региона. Игровое поле охватывает все муниципалитеты, восемь наукоградов, более 6,5 тысяч достопримечательностей и объектов культурного наследия. Проложенный игроками маршрут помогает раскрыть интересные факты о Подмосковье», – пояснили в администрации.