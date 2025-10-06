В Кашире на первом заседании нового Молодёжного парламента избрали председателя
В Кашире состоялось первое заседание недавно избранного нового состава Молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В заседании участвовали первый замглавы городского округа Юлия Ананкина и зампред окружного Совета депутатов Игорь Кручинин. Они поздравили избранных членов парламента и вручили им удостоверения.
Это 10 молодых жителей Каширы, которые активно занимаются общественной деятельностью, реализуют интересные и полезные проекты. Открытым голосованием парламентарии избрали председателя. Им стал Виталий Фетисов, который уже возглавлял этот орган. На первом заседании также решили организационные вопросы.
Вновь избранный состав будет активно участвовать в социально-экономической, политической и культурной жизнь округа, разработке нормативно-правовых актов в сфере работы с молодёжью.
Молодёжный парламент избирается раз в три года. В него войти может любой житель округа в возрасте от 18 до 35 лет.
