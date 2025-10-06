В Кашире на первом заседании нового Молодёжного парламента избрали председателя

06 октября 2025, 18:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире состоялось первое заседание недавно избранного нового состава Молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.