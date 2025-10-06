В Кашире провели жеребьёвку Единой школьной лиги Подмосковья среди 11 команд
В Кашире во Дворце спорта «Юбилейный» прошла церемония жеребьёвки Единой школьной лиги Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Масштабный проект объединит в этом сезоне около четырёх тысяч команд и более 30 тысяч школьников. Соревнования пройдут по четырём видам спорта: волейболу, баскетболу 3х3, шахматам и футзалу. Борьба за звание сильнейших начнется с отборочного этапа в муниципалитетах. За право выйти на региональный уровень в Кашире поборются 11 школьных команд», – рассказали в администрации.
Новый сезон Лиги стартует в октябре. Команды, показавшие лучшие результаты, ждут кубки и дипломы, а спортсменов – медали и индивидуальные призы.
Особой мотивацией для участников станут мастер-классы, которые дадут легенды российского спорта. Среди профессиональных наставников лиги – Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Дмитрий Губерниев, другие известные спортсмены и комментаторы.
Читайте также: