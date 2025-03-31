Юным жителям Каширы торжественно вручили их первые паспорта

В Кашире прошла торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России. Девятнадцать мальчиков и девочек получили свой первый документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С приветственной речью выступил глава округа Михаил Шувалов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».
В завершение мероприятия была сделана общая фотография на память.
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«Каждый раз, вручая паспорта граждан, делаю это с большой радостью. Именно вы, ребята, придете нам на смену и будете определять будущее России. Растите, учитесь и уже сейчас задумывайтесь, кем хотите стать! Ведь каждому из вас нужно найти свою дорогу, ту, по которой вы пойдете в жизни. А основа ее закладывается именно сейчас», — сказал он.Заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин также обратился к ребятам с напутственными словами.
«С получением паспорта каждый из вас становится особо ответственным за свои слова и поступки. Открывает паспорт и новые возможности в учебе, личностном развитии, работе. Идите к новым вершинам. И пусть вашими успехами гордятся учителя и родители, гордится страна», — подчеркнул он.
В завершение мероприятия была сделана общая фотография на память.
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Дайана Хусинова