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Юным жителям Каширы торжественно вручили их первые паспорта

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

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Пресс-служба администрации г.о. Кашира

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В Кашире прошла торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России. Девятнадцать мальчиков и девочек получили свой первый документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С приветственной речью выступил глава округа Михаил Шувалов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

«Каждый раз, вручая паспорта граждан, делаю это с большой радостью. Именно вы, ребята, придете нам на смену и будете определять будущее России. Растите, учитесь и уже сейчас задумывайтесь, кем хотите стать! Ведь каждому из вас нужно найти свою дорогу, ту, по которой вы пойдете в жизни. А основа ее закладывается именно сейчас», — сказал он.
Заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин также обратился к ребятам с напутственными словами.

«С получением паспорта каждый из вас становится особо ответственным за свои слова и поступки. Открывает паспорт и новые возможности в учебе, личностном развитии, работе. Идите к новым вершинам. И пусть вашими успехами гордятся учителя и родители, гордится страна», — подчеркнул он.

В завершение мероприятия была сделана общая фотография на память.

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В Кашире состоялся спортивный праздник с участием российских футболистов
31 марта 2025, 09:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Известные российские футболисты Дмитрий Аленичев и Егор Титов приняли участие в масштабном спортивном мероприятии в Кашире, которое проходило во Дворце спорта «Юбилейный». Знаменитости провели мастер-классы для молодых спортсменов, а затем вышли на поле в составе команд администрации округа и ветеранов Каширы, продемонстрировав яркий, честный и красивый футбол, сообщает пресс-служба городского округа.
В состав команды окружной администрации вошли представители местного руководства: глава городского округа Кашира и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, его первый заместитель Евгений Тертышников, а также руководитель Каширской городской федерации футбола Дмитрий Морозов и другие.

Противостояла команде администрации сборная местных ветеранов футбола, ныне работающих с подрастающим поколением. В их числе были опытные тренеры Николай Штукатуров и Иван Забелин, а также другие известные в районе спортсмены.

В конце мероприятия все желающие смогли получить автографы и сделать памятные фотографии со звёздами российского футбола.

Игра закончилась со счетом 10:10.

«Сегодня мы поделились нашим богатым игровым опытом с юными футболистами и приняли участие в товарищеском матче команд администрации и ветеранов. И я, и Егор Титов получили искреннее удовольствие, общаясь с молодыми игроками, руководством муниципалитета и каширскими зрителями — фанатами футбола», — подчеркнул игрок российского футбола, звезда «Локомотива», «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Поделился впечатлениями и Дмитрий Морозов, который отметил, что получил удовольствие от мероприятия.

«Мы все получили удовольствие от большого спортивного праздника и участия в нём Дмитрия Аленичева и Егора Титова. Сегодня на поле разыграли комбинацию с Дмитрием Аленичевым. Я болельщик «Спартака» и знаю их стенки и забегания. И когда получил пас от Аленичева, а потом состоялся гол, он сразу отметил этот спартаковский стиль. Было интересно играть с футболистами такого высокого уровня», — сказал он.

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Подмосковная спортсменка выиграла «масс-старт» чемпионата России по биатлону
31 марта 2025, 09:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль на чемпионате России, впервые в своей карьере. Она одержала победу в «масс-старте», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия преодолела дистанцию в 12,5 километров за 41 минуту 45 секунд, допустив три промаха. Она опередила ближайшую соперницу Анастасию Егорову на 29 секунд. Третье место заняла Ирина Казакевич, которая отстала от лидера на 39 секунд и совершила четыре ошибки.

«Я рада, что сейчас все получается. Надеюсь, что в концовке сезона покажу то, что я действительно натренировала, на что я способна. 30 секунд преимущество — это здорово и это то, к чему я хочу стремиться в каждой гонке», — поделилась Халили в беседе с «Матч ТВ»

Ранее Анастасия Халили завоевала золотую медаль в составе команды региона на чемпионате России в смешанной эстафете.

С 26 по 30 марта в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по биатлону в дисциплинах «спринт», «гонка преследования», «эстафета» и «масс-старт». Этот турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Подольский театр моды «Эксклюзив» стал лауреатом Международного конкурса «Ты лучший»
Театр моды «Эксклюзив» из Подольска стал лауреатом конкурса «Ты лучший»
30 марта 2025, 18:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Подольский театр моды «Эксклюзив» из Дворца культуры «Октябрь» стал лауреатом I степени на Международном творческом фестивале-конкурсе «Ты лучший», который организован арт-центром «Триумф» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба администрации г.о. Подольск.
Отмечается, что коллектив выступил на конкурсе с младшим составом в возрасте от шести до девяти лет в показе стилизованной народной коллекции «У нас нонче субботея». Показ подготовили режиссёр-постановщик театра Ирина Лаптева и хореограф Надежда Борисова.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Сотрудниками театра моды был подготовлен ансамбль костюмов, которые созданы по фольклорным мотивам. Авторы постарались отразить в коллекции красоту и широту русской души. В ансамбль входят просторная русская рубаха, косоклинный сарафан с фартуком-занавеской и жакеты, крой которых заимствован у душегрей.

В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели искусств России, доктора искусствоведения, академики, профессоры, эксперты международного класса по хореографии и профессиональные актёры.

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Глава Подольска Артамонов вручил первые паспорта восьми юным жителям округа
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Глава Подольска Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады
Григорий Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады
30 марта 2025, 16:17

Евгений Глазунов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил юных жителей Евгения Глазунова и Ахмеда Азиева, ставших призёрами Национальной технологической олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Учащиеся школы имени Д.И. Зернова достойно представили округ на соревновании по направлению «Автоматизация бизнес-процессов». Глазунову и Азиеву удалось справиться с реальной инженерной задачей. Команда «Помидорки» придумала, как можно модернизировать деревообрабатывающее производство, чтобы сделать из него суперэффективный завод по оптимизации.

Глазунов и Азиев успешно прошли испытание и продемонстрировали глубокие знания в области анализа данных, программного управления и проектного мышления. Решения школьников оказались результативными, практичными и перспективными.

Ахмед Азиев (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

«Эта победа – не случайность, а результат ежедневного труда, любознательности, веры в себя и, конечно, настоящего инженерного таланта. Гордимся вами! Пусть это будет только началом большого и вдохновляющего пути!», – отметил Григорий Артамонов.
Национальная технологическая олимпиада организует всероссийские многопрофильные инженерные соревнования для учащихся 8-11 классов. Школьникам предлагается выбрать подходящее направление из 32-х представленных. Состязания проходят в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал.

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МосОблЕИРЦ открыл первый в Подольске терминал видеоконсультирования
30 марта 2025, 15:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

МосОблЕИРЦ открыл первый в Подольске терминал автоматизированной системы «Видеоконсультант» (АСВК), который позволит повысить качество обслуживания жителей и улучшить доступность сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Теперь жители могут решать вопросы оплаты коммунальных услуг, не дожидаясь очередей. Достаточно просто подойти к устройству и связаться с оператором по видеосвязи. Найти его можно по адресу: улица Литейная, 31/5. Жители округа могут прийти и, обратившись по видеосвязи к оператору, решить широкий спектр вопросов», – отметил глава округа Григорий Артамонов.
При помощи терминала жители смогут передать показания приборов учёта, оплатить счёт за электроэнергию с помощью QR-кода, переоформить лицевой счёт в случае оформления сделки купли-продажи недвижимости, а также уточнить ​сведения о тарифах, проверить баланс лицевого счёта либо в режиме самообслуживания, либо при связи с оператором.

Кроме того, ​любой желающий сможет отсканировать документ, отправить его оператору и получить распечатанную версию. Для этого гражданину необходимо положить лист на стекло сканера или взять распечатку. При этом оператор нажмёт все необходимые кнопки, поэтому сложностей с использованием аппарата не появится.

«Пока что терминал видеоконсультирования в регионе единственный, и установлен он в Подольске. Приятно, что непосредственно в день открытия первый же клиент заказал установку счётчика с помощью видеотерминала. В будущем мы планируем установить подобные терминалы по всему Подмосковью в МФЦ и супермаркетах. То есть в шаговой доступности, чтобы жителям было максимально удобно и комфортно», – отметил замгендиректора МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.
Видеоматериалы стали удобной и доступной каждому жителю альтернативой посещения офисов МосОблЕИРЦ. База клиентов у операторов видеоматериалов общая для всего региона, поэтому решать клиентские вопросы сможет любой житель Подмосковья, являющийся клиентом центра.

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