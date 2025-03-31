Юным жителям Каширы торжественно вручили их первые паспорта

«Сегодня мы поделились нашим богатым игровым опытом с юными футболистами и приняли участие в товарищеском матче команд администрации и ветеранов. И я, и Егор Титов получили искреннее удовольствие, общаясь с молодыми игроками, руководством муниципалитета и каширскими зрителями — фанатами футбола», — подчеркнул игрок российского футбола, звезда «Локомотива», «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев.

«Мы все получили удовольствие от большого спортивного праздника и участия в нём Дмитрия Аленичева и Егора Титова. Сегодня на поле разыграли комбинацию с Дмитрием Аленичевым. Я болельщик «Спартака» и знаю их стенки и забегания. И когда получил пас от Аленичева, а потом состоялся гол, он сразу отметил этот спартаковский стиль. Было интересно играть с футболистами такого высокого уровня», — сказал он.