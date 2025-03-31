В школе Каширы открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Перевезенцева

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В школе №10 торжественно открыли «Парту Героя» в честь её выпускника, участника спецоперации Максима Перевезенцева. Рядовой мотострелкового полка погиб при исполнении воинского долга и посмертно был награждён орденом Мужества, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В церемонии участвовали первый замглавы муниципалитета Евгений Тертышников, родные Максима, настоятель храма Петра и Февронии протоиерей Виталий Коценко, депутаты, представители общественных организаций, школьники и педагоги. Они почтили память героя. 17 октября 2023 года Перевезенцев, выполняя боевую задачу, геройски погиб в посёлке Крынки Херсонской области. Он закрыл собой товарища, спасая от неминуемой гибели», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Сестра Максима, Карина, от имени семьи Перевезенцевых поблагодарила за поддержку. Она отметила, что светлая память о защитниках Родины будет вечно жить в сердцах людей.
Она рассказала, что брат прошёл достойный жизненный путь: служил в армии, работал на железной дороге, организовал футбольный клуб железнодорожников, учился в МИИТе. В мае 2023-го он добровольцем ушёл на передовую.
На «Парте Героя» размещены фотография Максима Перевезенцева, его биография и информация о заслугах.
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