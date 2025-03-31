В Кашире состоялся спортивный праздник с участием российских футболистов

Известные российские футболисты Дмитрий Аленичев и Егор Титов приняли участие в масштабном спортивном мероприятии в Кашире, которое проходило во Дворце спорта «Юбилейный». Знаменитости провели мастер-классы для молодых спортсменов, а затем вышли на поле в составе команд администрации округа и ветеранов Каширы, продемонстрировав яркий, честный и красивый футбол, сообщает пресс-служба городского округа.
В состав команды окружной администрации вошли представители местного руководства: глава городского округа Кашира и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, его первый заместитель Евгений Тертышников, а также руководитель Каширской городской федерации футбола Дмитрий Морозов и другие.
Противостояла команде администрации сборная местных ветеранов футбола, ныне работающих с подрастающим поколением. В их числе были опытные тренеры Николай Штукатуров и Иван Забелин, а также другие известные в районе спортсмены.
В конце мероприятия все желающие смогли получить автографы и сделать памятные фотографии со звёздами российского футбола.
Игра закончилась со счетом 10:10.
Поделился впечатлениями и Дмитрий Морозов, который отметил, что получил удовольствие от мероприятия.
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Противостояла команде администрации сборная местных ветеранов футбола, ныне работающих с подрастающим поколением. В их числе были опытные тренеры Николай Штукатуров и Иван Забелин, а также другие известные в районе спортсмены.
В конце мероприятия все желающие смогли получить автографы и сделать памятные фотографии со звёздами российского футбола.
Игра закончилась со счетом 10:10.
«Сегодня мы поделились нашим богатым игровым опытом с юными футболистами и приняли участие в товарищеском матче команд администрации и ветеранов. И я, и Егор Титов получили искреннее удовольствие, общаясь с молодыми игроками, руководством муниципалитета и каширскими зрителями — фанатами футбола», — подчеркнул игрок российского футбола, звезда «Локомотива», «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Поделился впечатлениями и Дмитрий Морозов, который отметил, что получил удовольствие от мероприятия.
«Мы все получили удовольствие от большого спортивного праздника и участия в нём Дмитрия Аленичева и Егора Титова. Сегодня на поле разыграли комбинацию с Дмитрием Аленичевым. Я болельщик «Спартака» и знаю их стенки и забегания. И когда получил пас от Аленичева, а потом состоялся гол, он сразу отметил этот спартаковский стиль. Было интересно играть с футболистами такого высокого уровня», — сказал он.
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Дайана Хусинова