Для коммунальных служб Подмосковья закупили около 680 единиц техники

05 октября 2026, 15:09

оригинал Фото: медиасток.рф

679 единиц коммунальной техники для уборки дворовых территорий закупили к зиме в Московской области. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв на совещании с главами подмосковных министерств, ведомств и округов в понедельник, 5 октября.





Глава региона отметил, что техническая оснащённость очень важная для качества и скорости зимней уборки.





«Все, что касается механизации, имеет значение. Каждый год мы усиливаем техническую вооруженность наших коммунальных служб. В этом году дополнительно закупаем 679 единиц коммунальной техники», — сказал Воробьёв.