Для коммунальных служб Подмосковья закупили около 680 единиц техники
679 единиц коммунальной техники для уборки дворовых территорий закупили к зиме в Московской области. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв на совещании с главами подмосковных министерств, ведомств и округов в понедельник, 5 октября.
Глава региона отметил, что техническая оснащённость очень важная для качества и скорости зимней уборки.
«Все, что касается механизации, имеет значение. Каждый год мы усиливаем техническую вооруженность наших коммунальных служб. В этом году дополнительно закупаем 679 единиц коммунальной техники», — сказал Воробьёв.Общая оснащённость коммунальных служб Подмосковья на сегодня составляет около 5 300 единиц техники — на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, выросло число работников — дворников, водителей, механизаторов и др. В этом году их насчитывается около 14 600: на 2 350 человек больше, чем в прошлом
В настоящее время бюджетные организации обслуживают 70% подмосковных территорий, а ещё 30% — подрядчики. При этом в регионе идёт постепенный отказ от их услуг. Завершить этот процесс планируют в 2028 году.