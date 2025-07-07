Для коммунальщиков Подмосковья закупят около 30 дробилок древесины

07 июля 2025, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 30 специализированных измельчителей веток — дробилок — закупит в текущем году для нужд муниципальных коммунальных хозяйств Московской области региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.







«Дробилки — это высокотехнологичные машины, предназначенные для переработки кустарника, стволов деревьев и веток в мелкую щепу. Преимущество этой техники состоит в том, что древесину, подлежащую утилизации, не нужно увозить для переработки», — говорится в сообщении.