Для коммунальщиков Подмосковья закупят около 30 дробилок древесины
Около 30 специализированных измельчителей веток — дробилок — закупит в текущем году для нужд муниципальных коммунальных хозяйств Московской области региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Дробилки — это высокотехнологичные машины, предназначенные для переработки кустарника, стволов деревьев и веток в мелкую щепу. Преимущество этой техники состоит в том, что древесину, подлежащую утилизации, не нужно увозить для переработки», — говорится в сообщении.Полученную при помощи дробилок щепу применяют для мульчирования почвы и используют для благоустройства.
В настоящее время дробилки уже получили коммунальщики Рузы, Лотошина, Шаховской и Волоколамска.