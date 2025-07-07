В серпуховской деревне Бутурлино перекрыли проезд по мосту через реку Речму
Движение автотранспорта по мосту через реку Речму, расположенному на Бутурлинском шоссе в деревне Бутурлино городского округа Серпухов, перекрыто из-за аварийного состояния конструкции. Проезд вновь откроют после капитального ремонта моста. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограничение движения связано с ненормативным состоянием опорных частей моста и балок и будет действовать до окончания ремонта. Ремонтные работы планируется начать в текущем году и завершить до конца 2026 года», — говорится в сообщении.В настоящее время мост открыт только для пешеходов. Объехать перекрытый участок автомобилисты могут со стороны улицы Звёздная в Серпухове через Окское и Борисовское шоссе. До конца этого года планируется открыть автомобильное и пешеходное движение по временному мосту.
В связи с перекрытием моста изменился автобусный маршрут №24 «Серпухов — Арнеево — Новинки». Теперь автобусы будут идти по Борисовскому шоссе, 11 остановок — от остановки «Улица Крупской» до «Бутурлино-2» временно исключены из схемы движения.