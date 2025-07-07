В серпуховской деревне Бутурлино перекрыли проезд по мосту через реку Речму

07 июля 2025, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение автотранспорта по мосту через реку Речму, расположенному на Бутурлинском шоссе в деревне Бутурлино городского округа Серпухов, перекрыто из-за аварийного состояния конструкции. Проезд вновь откроют после капитального ремонта моста. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Ограничение движения связано с ненормативным состоянием опорных частей моста и балок и будет действовать до окончания ремонта. Ремонтные работы планируется начать в текущем году и завершить до конца 2026 года», — говорится в сообщении.