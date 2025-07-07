Для жителей одной из улиц Павловского Посада устроили праздник с концертом
Праздник улицы устроили для жителей улицы 1 Мая в Павловском Посаде, для зрителей выступили артисты ДК «Филимоновский». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участниками концертной программы стали коллектив современного танца «Платинум», хор «Русская песня», театральный коллектив «СказкаГрад», вокальный коллектив «СВЕТлячок» и театральная студия «Лицедеи». Вместе с артистами пели и танцевали местные жители всех возрастов.«Мероприятие началось с игровой программы для самых маленьких, которую провели весёлые тролли Цветан и Розочка. Они с ребятами пели, танцевали и играли в футбол. А продолжился праздник выступлениями творческих коллективов дома культуры», — говорится в сообщении.