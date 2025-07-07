Для жителей одной из улиц Павловского Посада устроили праздник с концертом

07 июля 2025, 14:54

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Праздник улицы устроили для жителей улицы 1 Мая в Павловском Посаде, для зрителей выступили артисты ДК «Филимоновский». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





