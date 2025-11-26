Для коммунальщиков Пушкинского округа провели выездную диспансеризацию

26 ноября 2025, 08:56

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Диспансеризацию без визита в медучреждение — прямо на рабочем месте прошли сотрудники предприятия «Пушкинское городское хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Коммунальщикам сделали ЭКГ, взяли у них анализы на уровень холестерина и сахара в крови, измерили артериальное и глазное давление, сделали флюорографию, маммографию и пр.





«У нас работа непрерывного цикла, и сотрудникам сложно заниматься своим здоровьем, а здоровье наших сотрудников у нас в приоритете. Мы решили сделать выездную диспансеризацию, чтобы весь комплекс исследований они прошли на рабочем месте», — сказал директор предприятия Александр Чуев.