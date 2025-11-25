Подмосковным опекунам и попечителям упростили получение справок

25 ноября 2025, 22:10

оригинал Фото: Медиабанк событий

На региональном портале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок в сфере опеки и попечительства. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.





Опекунам и законным представителям ребёнка стало ещё проще оформлять необходимые документы.

«В электронную форму услуги внедрили новый умный сервис. Теперь система автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям. Если сервис заметит ошибку, на экране появится сообщение об этом», – пояснила Куртяник.