Подмосковным опекунам и попечителям упростили получение справок
На региональном портале Подмосковья оптимизировали услугу по выдаче справок в сфере опеки и попечительства. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Опекунам и законным представителям ребёнка стало ещё проще оформлять необходимые документы.
«В электронную форму услуги внедрили новый умный сервис. Теперь система автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям. Если сервис заметит ошибку, на экране появится сообщение об этом», – пояснила Куртяник.Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» доступна в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Справки и выписки». Заявители могут получить справки в сфере опеки и попечительства: о выплатах опекуну или попечителю, о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна, попечителя или приёмного родителя.
За услугой могут обратиться родители или опекуны старше 16 лет и сами дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет.
Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.
Результат поступит в личный кабинет в течение рабочего дня.