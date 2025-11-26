Подольские юнармейцы завоевали четыре медали на чемпионате по первой помощи

26 ноября 2025, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о Подольск

Четыре команды юнармейцев из Подольска стали призёрами II открытого чемпионата «Юнармии» по оказанию первой помощи, который прошёл 23 ноября в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.







В соревнованиях участвовали около 100 команд из Подмосковья и Калужской области. Участники показывали навыки, скорость реакции и устойчивость в практических упражнениях по оказанию первой помощи.



Золото взяли команды «Патриоты Подолья», «Витязь-Быково» и «Варяг». Команда «Память» стала серебряным призёром. Юнармейцы определили сильнейших в шести дисциплинах: «Десмургия», «Сердечно-лёгочная реанимация», «Теоретическая подготовка», «Иммобилизация», «Остановка кровотечения» и «Тактическая медицина».



Вторая открытая военно-патриотическая игра была посвящена 84-й годовщине начала контрнаступления Красной Армии под Москвой.



На церемонии открытия участников поздравили почётные гости, среди которых начальник штаба регионального отделения «ЮНАРМИИ» Московской области и депутат Совета депутатов Подольска Евгений Лукошников, председатель Ассоциации «Учителя основ безопасности и защиты Родины» Денис Ковалев, представитель Главного военного следственного управления полковник юстиции Александр Котенков и другие официальные лица.

