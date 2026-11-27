Для контрактников и их семей в Подмосковье предусмотрели 75 мер поддержки
Военнослужащие по контракту в Московской области и их семьи могут воспользоваться 75 мерами поддержки. Из них 32 финансируют из областного бюджета. Об этом информирует портал «КонтрактМО».
Ветеранам предоставляют бесплатное социальное обслуживание. Пройти реабилитацию они могут в трех специализированных центрах региона.
Жителям Подмосковья, заключившим контракт, положены федеральные выплаты и единовременная помощь от области. Иностранные граждане, вступившие в ряды Вооруженных сил России, могут получить российское гражданство в ускоренном порядке.
Родственникам военнослужащих помогут найти работу в случае сокращения. Для детей предусмотрели бесплатное питание в школах и первоочередное зачисление в детские сады. При поступлении в российские вузы они могут воспользоваться льготами.
Размер ежемесячного денежного довольствия зависит от звания и должности. Для рядового состава выплаты начинаются от 204 тысяч рублей, для сержантов — от 232 тысяч, для заместителей командиров взвода — от 242 тысяч. За выполнение задач в боевой обстановке контрактникам могут начислять надбавки и премии.
Полный перечень льгот доступен на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Найти информацию о мерах поддержки можно с помощью специального сервиса на региональном портале госуслуг.
Подробности о службе по контракту можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону круглосуточной горячей линии: +7 495 990-77-77.
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