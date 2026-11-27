27 ноября 2026, 14:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Военнослужащие по контракту в Московской области и их семьи могут воспользоваться 75 мерами поддержки. Из них 32 финансируют из областного бюджета. Об этом информирует портал «КонтрактМО».