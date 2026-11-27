27 ноября 2026, 10:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Миому матки весом более килограмма обнаружили врачи Видновского перинатального центра у беременной 41-летней женщины, которая поступила в медучреждение на первые роды. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Врачи приняли решение в рамках одного оперативного вмешательства провести кесарево сечение и удалить новообразование.





«Операцию провели в два этапа. Сначала вынули младенца — доношенного мальчика весом 4 килограмма 600 граммов и ростом 55 сантиметров, а потом убрали опухоль: сделали миомэктомию, сохранив при этом матку», — рассказала заведующая отделением патологии беременности Патима Муртаева.