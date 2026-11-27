Жителям Подмосковья напомнили о возможности подтвердить льготы через МАХ
Подтвердить свой льготный статус россияне могут с помощью цифрового ID, доступного через национальный мессенджер MAX. Об этом жителям Московской области напомнили в региональном министерстве социального развития.
Благодаря этой опции льготникам нет необходимости носить с собой различные документы: теперь достаточно смартфона.
«Цифровой ID поможет членам многодетных семей, инвалидам и пенсионерам легко подтверждать свои льготы в соцучреждениях, получать скидки в магазинах и аптеках, посещать музеи и пр.», — рассказали в министерстве.Оформить цифровой ID в МАХ очень просто: достаточно перейти на соответствующую вкладку в разделе «Профиль» и нажать кнопку «Создать». Система перенаправит пользователя на Госуслуги для подтверждения согласия на обработку данных. Кроме того, потребуется биометрия и фотография в реальном времени.