27 ноября 2026, 11:35

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Подтвердить свой льготный статус россияне могут с помощью цифрового ID, доступного через национальный мессенджер MAX. Об этом жителям Московской области напомнили в региональном министерстве социального развития.





Благодаря этой опции льготникам нет необходимости носить с собой различные документы: теперь достаточно смартфона.





«Цифровой ID поможет членам многодетных семей, инвалидам и пенсионерам легко подтверждать свои льготы в соцучреждениях, получать скидки в магазинах и аптеках, посещать музеи и пр.», — рассказали в министерстве.