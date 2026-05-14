Для люберецких школьников провели урок по пожарной безопасности
Урок на тему «Огонь, закон и безопасность» провели для учеников 5-6 классов лицея №4 в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Занятие состоялось в рамках месячника «Дети против огненных забав». С ребятами побеседовали о пожарной безопасности, а также о кибербезопасности и ответственности за правонарушения.
«Школьники посмотрели тематический обучающий видеоролик, услышали истории о мужестве пожарных и узнали, как работает пожарный извещатель. Кроме того, собравшимся напомнили основные правила безопасного поведения в Интернете, поговорили с ними о буллинге и предупредили о последствиях нарушения законов», — говорится в сообщении.Всем ребятам также раздали листовки-памятки с противопожарными правилам.