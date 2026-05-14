Капремонт лицея №10 в Клину завершат летом
Учебный корпус лицея № 10 имени Д.И. Менделеева, расположенный в Бородинском проезде в Клину, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют до 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Корпус общей площадью более четырёх тысяч квадратных метров построили 64 года назад. В настоящее время работы по его обновлению выполнили уже более чем на 40%.
«В здании завершили демонтаж внутренних конструкций, проводится монтаж инженерных сетей, ремонт кровли, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.В обновлённое учебное заведение поставят новое оборудование и мебель.
Капремонт проводится в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.