В селе Конобеево открыли отремонтированную лабораторию
Амбулатория открылась в селе Конобеево Воскресенского округа после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводились в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В здании амбулатории площадью 560 квадратных метров обновили системы отопления и вентиляции, отремонтировали кровлю, установили новые двери и окна, а для маломобильных посетителей сделали пандус и вертикальный подъёмник», — говорится в сообщении.Амбулатория обслуживает более трёх с половиной тысяч жителей посёлка, в том числе почти 650 детей. Записаться на приём пациенты могут через сайт госуслуг «Здоровье» и по телефону 122.