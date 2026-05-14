Жителям Подмосковья напомнили об условиях работ в охранных зонах энергообъектов

14 мая 2026, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Проводить земельные и строительные работы в границах охранных зон объектов энергетической инфраструктуры можно только по согласованию с электросетевой организацией. Об этом предупредили специалисты министерства энергетики Московской области.





Охранные зоны есть вокруг подстанций, ЛЭП, кабельных линий и пр. Несогласованные работы угрожают жизни и здоровью самих нарушителей, а также могут вызвать сбои в электроснабжении потребителей.





«Энергообъекты — не место для игр и несогласованных работ. Нарушитель должен помнить: забор, установленный в охранной зоне, или ковш экскаватора рядом с кабелем могут стоить жизни. Получение разрешения на работы — это не бюрократическая прихоть, а обязательное условие безопасности», — подчеркнул глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.