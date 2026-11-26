26 ноября 2026, 18:48

оригинал Фото: istockphoto / Peshkova

Министр экономического развития Максим Решетников дал старт первому специальному курсу «ИИ для бизнеса» для малого и среднего предпринимательства. Минэкономразвития запустило обучающую программу вместе с Корпорацией МСП в партнёрстве со Сбером и Яндексом в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».





Цикл практических вебинаров направлен на повышение ИИ-грамотности предпринимателей, знакомство с возможностями применения искусственного интеллекта в бизнесе. Эфиры доступны на Цифровой платформе, ресурсах инфраструктуры центров «Мой бизнес», в официальном сообществе «Мой бизнес – малый бизнес» в соцсети «ВКонтакте», а также на канале МСП.РФ в VK Видео.

«Искусственный интеллект полезен для бизнеса. Однако внедрить его небольшой компании непросто – не всегда хватает не столько даже денег, сколько опыта и специалистов. Мы хотим сделать эту технологию доступнее, для чего запускаем курс «Искусственный интеллект для бизнеса». На вебинарах предпринимателям покажут готовые решения. Они смогут узнать, с чего начать, как посчитать затраты, как оценить выгоду, понять, какие задачи можно поручить цифровому помощнику», – пояснил Решетников.

«Основной эффект от внедрения ИИ для МСП связан с автоматизацией рутинных бизнес-процессов и генерацией гибридного контента в креативных индустриях. Чтобы помочь предпринимателям преобразовать экспериментальный инструмент в механизм системной трансформации бизнеса, Минэкономразвития России вместе со стратегическими партнёрами проводит обучающий спецкурс по ИИ. Такие образовательные инициативы в скором времени могут стать самостоятельным направлением инфраструктурной поддержки предпринимательства», – сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«Искусственный интеллект сегодня формирует новую реальность, и умение в ней эффективно работать – это новый вызов. В отличие от крупных компаний, которые могут создавать собственные технологические решения и формировать специализированные команды, у малого бизнеса ресурсов значительно меньше. Наш специальный курс поможет предпринимателям разобраться в постоянно растущем рынке ИИ-агентов и грамотно внедрить искусственный интеллект в свой бизнес», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего. Сегодня это рабочий инструмент, который помогает предпринимателям экономить время и ресурсы. Наша задача – сделать так, чтобы у малого и микробизнеса не оставалось барьеров для внедрения ИИ», – дополнил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.