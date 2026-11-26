26 ноября 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье родители стали всё чаще отказываться от распространённых имён для своих детей в пользу редких и необычных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.





С начала года в регионе зарегистрированы Мадонна и Майкл, Оливер и Славяна, Аполлон и Феодосия, а также обладатели двойных имён, вроде Миа-Даши и Якова Робсона.

«С начала года в Подмосковье зарегистрировали тысячи новорождённых с необычными именами. Рейтинг редких имён в регионе возглавили Мадонна и Майкл. Именно эти имена чаще всего выбирали родители среди нестандартных вариантов», – уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

«За каждым таким именем стоит своя история – кто-то назвал сына в честь любимого литературного героя, кто-то – в память о путешествии или значимом событии. А некоторые родители сознательно искали имя, которого нет у сверстников. Такие имена становятся всё более популярными среди семей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность ребёнка с первых дней жизни», – отметили в министерстве.