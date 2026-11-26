Мадонна, Майкл и Алтай: в Подмосковье назвали самые редкие имена детей с начала года
В Подмосковье родители стали всё чаще отказываться от распространённых имён для своих детей в пользу редких и необычных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
С начала года в регионе зарегистрированы Мадонна и Майкл, Оливер и Славяна, Аполлон и Феодосия, а также обладатели двойных имён, вроде Миа-Даши и Якова Робсона.
«С начала года в Подмосковье зарегистрировали тысячи новорождённых с необычными именами. Рейтинг редких имён в регионе возглавили Мадонна и Майкл. Именно эти имена чаще всего выбирали родители среди нестандартных вариантов», – уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Среди редких имён для мальчиков в регионе зафиксированы Оливер, Рэм, Стивен, Рио, Киан, Филл, Андреас, Влас, Весемир и Алтай.
Для девочек родители выбирали такие выразительные имена, как Славяна, Эванджелина, Леонелла, Фелиция, Тереза, Милада, Малена, Весна, Милисса, Лариса, Лета и Эстер.
«За каждым таким именем стоит своя история – кто-то назвал сына в честь любимого литературного героя, кто-то – в память о путешествии или значимом событии. А некоторые родители сознательно искали имя, которого нет у сверстников. Такие имена становятся всё более популярными среди семей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность ребёнка с первых дней жизни», – отметили в министерстве.Отдельного внимания заслуживают двойные имена, зарегистрированные в Подмосковье: Яков Робсон, Ева Каролина, Кели Мария, Анабель-Виктория и Миа-Даша. Как пояснили в ведомстве, такие имена – тренд последних лет, отражающий стремление родителей соединить культурные традиции двух семей или просто создать уникальное сочетание.
Не обошли вниманием подмосковные родители и древнегреческие имена. Так, в регионе появились Аполлон, Одиссей, Арий, Доротея, Секлетея и Феодосия. Интерес к античным именам растёт, так как они благородно звучат и несут историческую глубину.
При этом в Минсоцразвития Подмосковья напомни, что сотрудники ЗАГС при регистрации имени в первую очередь ориентируются на интересы ребёнка. Если вариант кажется слишком экстравагантным, его могут не одобрить, особенно если он нарушает установленные законом правила. Такие ограничения закреплены в пункте 2 статьи 58 Семейного кодекса России. Например, закон прямо запрещает использовать в имени цифры; разные символы, кроме дефиса; бранные слова; указания на должности или титулы.