26 ноября 2026, 18:38

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пристройку к Образовательному центру №2, рассчитанную на 350 учеников, возводят на Хлебозаводской улице в городе Ивантеевка Пушкинского округа. В настоящее время готовность объекта превысила 30%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на площадке прокладывают наружную теплотрассу к объекту, а в здании занимаются кладкой стен и монтажом внутренних коммуникаций», — говорится в сообщении.