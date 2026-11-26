Строительство школьного корпуса на 350 мест в Ивантеевке завершили на треть
Пристройку к Образовательному центру №2, рассчитанную на 350 учеников, возводят на Хлебозаводской улице в городе Ивантеевка Пушкинского округа. В настоящее время готовность объекта превысила 30%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на площадке прокладывают наружную теплотрассу к объекту, а в здании занимаются кладкой стен и монтажом внутренних коммуникаций», — говорится в сообщении.Площадь нового корпуса составляет более шести тысяч квадратных метров. Там разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также библиотечно-информационный центр. Завершить строительство планируют в 2027 году.