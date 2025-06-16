Для медиков Ступина организовали праздничный концерт

16 июня 2025, 16:24

Праздничным концертом отметили День медицинского работника в городском округе Ступино. Мероприятие состоялось в местном Дворце культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Медиков поздравила замглавы округа Юлия Калинина.





«Уважаемые сотрудники и ветераны ступинской отрасли здравоохранения, от имени руководителя муниципалитета и себя лично поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и успехов», — сказала Юлия Калинина.

