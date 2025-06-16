Для медиков Ступина организовали праздничный концерт
Праздничным концертом отметили День медицинского работника в городском округе Ступино. Мероприятие состоялось в местном Дворце культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Медиков поздравила замглавы округа Юлия Калинина.
К поздравлениям присоединились депутат Московской областной Думы, председатель профильного комитета Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев, главврач Ступинской клинической больницы Ольга Гребнева и председатель Ступинского профсоюза работников здравоохранения Ирина Красная.«Уважаемые сотрудники и ветераны ступинской отрасли здравоохранения, от имени руководителя муниципалитета и себя лично поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и успехов», — сказала Юлия Калинина.
Для собравшихся выступили солисты и коллективы Дворца культуры и Ступинской филармонии.