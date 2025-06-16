Пушкинских медиков поздравили с профессиональным праздником
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов 15 июня поздравил специалистов сферы здравоохранения с Днём медицинского работника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Красноцветов выразил благодарность тем, кто находится рядом с человеком в момент его рождения, предупреждает и лечит болезни, спасает и продлевает жизнь. Сегодня талант и профессионализм медиков особо раскрывается в условиях спецоперации.
«Мы всегда нацелены на привлечение специалистов, поэтому предоставляем меры социальной поддержки – денежные вознаграждения, компенсационные выплаты, земельные участки, организуем спортивный досуг. Система здравоохранения в округе постоянно развивается. Строятся и ремонтируются поликлиники, больницы пополняются сложным оборудованием. Каждый из вас посвятил себя очень важной работе. Успехов вам, здоровья и всего наилучшего», – сказал Красноцветов.На территории округа работают 10 объектов здравоохранения, где трудятся более 4 тыс. человек. Депутаты-единороссы вместе с уполномоченным главы Ольгой Алексеевой поздравили коллектив одного из них – Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко в городе Пушкино. Возглавляет его депутат окружного Совета Роман Безносик.
Депутаты поблагодарили медработников за безграничную преданность профессии, самоотдачу, мужество и силу воли.