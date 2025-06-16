В Детском центре Рошаля подростку удалили опухоль слюнной железы

16 июня 2025, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава М

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля удалили 12-летнему мальчику опухоль слюнной железы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Юный пациент с 10-сантиметровой опухолью поступил в клинику в плановом порядке. Ранее подростку уже удаляли подобное новообразование, однако в толще железы вновь сформировались опухолевые узлы.



Как рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин, рецидивные случаи всегда сложнее первичных операций. Доступ к опухоли осложняют рубцовые изменения после предыдущего вмешательства. В ходе двухчасовой операции хирурги удалили долю слюнной железы, содержащую многочисленные опухолевые узлы, с сохранением лицевого нерва.

«Сложность заключалась в том, чтобы аккуратно выделить и отделить ветви лицевого нерва, проходящие через эту область. Во время хирургического вмешательства мы использовали нейромонитор для контроля за нервом и экзоскоп для точной визуализации. Это позволило полностью удалить опухоль, сохранив двигательные функции лица», – пояснил Вардугин.