Для медучреждений Подмосковья закупят более 70 единиц ЛОР-оборудования

05 февраля 2026, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

73 аппарата для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний закупят для больниц и поликлиник Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Приобрести планируется, в частности, ультразвуковые сканеры пазух носа, риноларингофиброскопы, различные комбайны и пр.





«В 2025 году мы поставили в медицинские учреждения Подмосковья 39 единиц ЛОР-оборудования. В этом году закупим ещё 73, на эти цели выделяется почти 90 миллионов рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.