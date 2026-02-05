На строительстве детсада в Озёрах приступили к устройству арматурного каркаса
Детский сад, рассчитанный на 25 воспитанников, возводят в городе Озёры округа Коломна. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте устраивают арматурный каркас и гидроизоляцию, а также вывозят грунт», — говорится в сообщении.В детсаду будет два этажа. Общая площадь здания составит 2,4 тыс. квадратных метров. Внутри разместят шесть групповых помещений со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, а также физкультурный и музыкальный залы, медпункт и пищеблок полного цикла.
На прилегающей территории проведут озеленение, обустроят шесть площадок для прогулок с теневыми навесами, установят игровые и спортивные площадки.
Сдать детсад в эксплуатацию планируют в 2027 году.