В Подмосковье упростили оформление собственности по «гаражной амнистии»

05 февраля 2026, 13:05

оригинал Фото: медиасток.рф

Оформить права собственности на гаражный бокс и землю под ним по «гаражной амнистии» в Московской области станет проще благодаря новому закону, который принял региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Ранее собственники нередко сталкивались со сложностями при получении архивных документов, подтверждающих решений администраций о выделении земельных участков под гаражи.





«Муниципалитеты не всегда предоставляли эти документы по запросу. Но по новому закону окружные администрации обязали выявлять в своих архивах документы, которые подтверждают законность возведения гаражей», — сказал председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин.