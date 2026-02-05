В Подмосковье упростили оформление собственности по «гаражной амнистии»
Оформить права собственности на гаражный бокс и землю под ним по «гаражной амнистии» в Московской области станет проще благодаря новому закону, который принял региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Ранее собственники нередко сталкивались со сложностями при получении архивных документов, подтверждающих решений администраций о выделении земельных участков под гаражи.
«Муниципалитеты не всегда предоставляли эти документы по запросу. Но по новому закону окружные администрации обязали выявлять в своих архивах документы, которые подтверждают законность возведения гаражей», — сказал председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин.Он также напомнил, что «гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября текущего года.