Подмосковным медицинским чат-ботом в МАХ воспользовались около 50 тысяч раз

16 февраля 2026, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинский чат-бот «Денис» заработал в мессенджере МАХ для жителей Московской области в конце прошлого года. В настоящее время число обращений к нему составило почти 50 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





Подробнее об этом рассказал зампред регионального правительства — глава областного Минздрава Максим Забелин.





«С помощью чат-бота «Денис» в мессенджере MAX подмосковные пациенты могут удобно и быстро записаться к врачу — очно или на телемедицинскую консультацию, а также продлить электронные рецепты на льготные медикаменты», — сказал Максим Забелин.