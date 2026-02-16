Подмосковным медицинским чат-ботом в МАХ воспользовались около 50 тысяч раз
Медицинский чат-бот «Денис» заработал в мессенджере МАХ для жителей Московской области в конце прошлого года. В настоящее время число обращений к нему составило почти 50 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Подробнее об этом рассказал зампред регионального правительства — глава областного Минздрава Максим Забелин.
«С помощью чат-бота «Денис» в мессенджере MAX подмосковные пациенты могут удобно и быстро записаться к врачу — очно или на телемедицинскую консультацию, а также продлить электронные рецепты на льготные медикаменты», — сказал Максим Забелин.Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно пройти по ссылке и дать согласие на обработку персональных данных. Для записи к врачу потребуется ввести номер полиса обязательного медицинского страхования.