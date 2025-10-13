Для младшеклассников Подмосковья запустили голосового помощника
Голосового помощника «Соню» разработали для учеников младших классов Московской области, а также для их родителей и учителей. Помощник функционирует в формате чат-бота в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Сервис создали специалисты образовательной платформы Учи.ру при участии методистов и учителей начальной школы.
«Помощник «Соня» поддерживает любознательность младшеклассников и объясняет простыми словами как школьные, так и дополнительные темы. Ребёнок может задать вопрос голосом или в текстовом виде и получить ответ в удобном ему формате», — говорится в сообщении.Сейчас чат-бот работает в пилотном режиме. Доступ к нему откроют для учеников десяти подмосковных школ.