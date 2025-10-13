Для младшеклассников Подмосковья запустили голосового помощника

13 октября 2025, 10:42

оригинал Фото: istockphoto.com/stockbusters

Голосового помощника «Соню» разработали для учеников младших классов Московской области, а также для их родителей и учителей. Помощник функционирует в формате чат-бота в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Сервис создали специалисты образовательной платформы Учи.ру при участии методистов и учителей начальной школы.





«Помощник «Соня» поддерживает любознательность младшеклассников и объясняет простыми словами как школьные, так и дополнительные темы. Ребёнок может задать вопрос голосом или в текстовом виде и получить ответ в удобном ему формате», — говорится в сообщении.