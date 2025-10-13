Жителям Подмосковья предложили бесплатно пройти курсы проекта «Профразвитие»

13 октября 2025, 09:50

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»

Новую серию онлайн-курсов запустили в рамках всероссийского проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Доступ к курсам для всех желающих, включая жителей Московкой области, бесплатный. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





В новой линейке курсов слушателям дают практические советы, рекомендации по отработке ключевых навыков для тех, кто делает первые шаги в карьере, а также разбирают реальные кейсы.





«При создании серии курсов команда проекта «Профразвитие» опиралась на запросы ребят, которые только начинают карьеру. Многие не знают, как написать сопроводительное письмо, адаптироваться в коллективе, наладить общение с наставником или понять, куда двигаться дальше. Поэтому девять новых программ охватывают ключевые темы — от адаптации и коммуникаций до личной эффективности и карьерного планирования», — сказал первый заместитель гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.