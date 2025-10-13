На подмосковном конкурсе красоты победила представительница Реутова

13 октября 2025, 09:33

оригинал Анастасия Ланская. Фото: Валерия Исаева

22-летняя жительница Реутова Анастасия Ланская одержала победу на конкурсе «Мисс Московская область 2025». Финал состоялся в клубе Duplex в Королёве, передаёт корреспондент Валерия Исаева.





Всего в финал областного конкурса красоты вышли десять девушек. Для победы были важны не только их внешние данные, но и таланты и устремления.





«Эмоции переполняли меня, в первые секунды хотелось расплакаться. А потом я начала думать о том, ровная ли у меня спина и хорошо ли я выгляжу», — рассказала Анастасия о моменте объявления победительницы.