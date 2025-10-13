На подмосковном конкурсе красоты победила представительница Реутова
22-летняя жительница Реутова Анастасия Ланская одержала победу на конкурсе «Мисс Московская область 2025». Финал состоялся в клубе Duplex в Королёве, передаёт корреспондент Валерия Исаева.
Всего в финал областного конкурса красоты вышли десять девушек. Для победы были важны не только их внешние данные, но и таланты и устремления.
«Эмоции переполняли меня, в первые секунды хотелось расплакаться. А потом я начала думать о том, ровная ли у меня спина и хорошо ли я выгляжу», — рассказала Анастасия о моменте объявления победительницы.Анастасия Ланская — актриса и продюсер на телевидении. Свою победу она планирует использовать, помогая приютам для животных и развивая волонтёрство». Кроме того, Анастасия будет представлять Московскую область на конкурсе «Мисс Россия — 2026».