Юниорка из Серпухова победила на турнире по пауэрлифтингу в Гонконге

13 октября 2025, 10:09

Дарья Валиахметова (фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов)

Золотую медаль завоевала спортсменка из Серпухова Дарья Валиахметова на турнире по пауэрлифтингу в Гонконге — там состоялись чемпионат и первенство Азии. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования проводились по жиму штанги лёжа.





«Дарья Валиахметова завоевала золотую медаль в классическом жиме в весовой категории до 57 кг и второе место в абсолютном зачете среди всех юниорок. На соревновании она взяла вес 85 килограммов», — говорится в сообщении.