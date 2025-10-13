Юниорка из Серпухова победила на турнире по пауэрлифтингу в Гонконге
Золотую медаль завоевала спортсменка из Серпухова Дарья Валиахметова на турнире по пауэрлифтингу в Гонконге — там состоялись чемпионат и первенство Азии. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проводились по жиму штанги лёжа.
«Дарья Валиахметова завоевала золотую медаль в классическом жиме в весовой категории до 57 кг и второе место в абсолютном зачете среди всех юниорок. На соревновании она взяла вес 85 килограммов», — говорится в сообщении.Спортсменку поздравил с успешным выступлением глава округа Серпухов Алексей Шимко, он пожелал ей новых побед.
Дарья Валиахметова является продолжательницей спортивной династии. Она родилась в семье заслуженного тренера России Владимира Валиахметова и заслуженного мастера спорта Ирины Луговой.