Для младшеклассников Подольска провели сказочный квест

05 июня 2026, 18:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Квест «Международный день сказок» организовали для учеников начальных классов в гимназии имени Подольских курсантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.





Мероприятие провели в рамках программы «Умные каникулы», в нём приняли участие три команды. В основу игры легли произведения Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о царе Салтане».





«Пушкина мне читала мама, а потом мы проходили его в школе на литературном чтении. Больше всего я люблю «Сказку о рыбаке и рыбке», — рассказал участница квеста второклассница Катя Казачкова.