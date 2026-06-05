В Люберцах открылась отремонтированная Центральная библиотека

05 июня 2026, 17:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Капитальный ремонт Центральной библиотеки имени Сергея Есенин завершили в Люберцах. Обновлённое учреждение вновь открыто для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Капремонт провели в преддверии юбилея библиотеки — в 2027 году ей исполнится 100 лет.





«Культурное пространство заметно преобразилось, посветлело, а всех посетителей теперь встречает сам Сергей Есенин — граффити с поэтом украсило стену. Для любителей винила оборудовали зону, где можно послушать как пластинки — как из фонда библиотеки, так и свои», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.