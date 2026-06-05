Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменится 6-7 июня
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится в ближайшие выходные — 6 и 7 июня — из-за работ по переустройству путей на станции Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Работы будут проводить с 23:00 5 июня до раннего утра 8 июня. В этот период на станции перекроют первый путь.
«В связи с этим часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, а интервалы между оставшимися увеличатся», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Это можно сделать онлайн — через сайт компании-перевозчика или её мобильное приложение.