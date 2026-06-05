Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменится 6-7 июня

05 июня 2026, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится в ближайшие выходные — 6 и 7 июня — из-за работ по переустройству путей на станции Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Работы будут проводить с 23:00 5 июня до раннего утра 8 июня. В этот период на станции перекроют первый путь.





«В связи с этим часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, а интервалы между оставшимися увеличатся», — говорится в сообщении.