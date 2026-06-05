В Подольске проведут областной чемпионат по 3D-стрельбе из лука

05 июня 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Летний чемпионат Московской области по 3D-стрельбе из лука проведут на территории горнолыжного комплекса «Красная горка» в округе Подольск в субботу, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





3D-стрельба отличается от обычной сложностью условий: спортсмены должны попасть не в стандартно размещённые бумажные мишени, а в резиновые макеты животных в натуральную величину, которые расставляют на пересечённой местности — в лесу, оврагах, на склонах холмов и пр.





«Для участников чемпионата подготовили 24 мишени. На квалификационном этапе спортсмен должен пройти всю дистанцию и набрать как можно больше очков», — говорится в сообщении.