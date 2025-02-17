Для начинающих бизнесменов Подмосковья проведут бесплатный онлайн-курс

Следите за нашими новостями в удобном формате

Серию бесплатных обучающих тренингов «Азбука предпринимательства» проведут для начинающих бизнесменов Московской области с 24 по 27 февраля, организатором этого курса является подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.