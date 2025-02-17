Для начинающих бизнесменов Подмосковья проведут бесплатный онлайн-курс

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Серию бесплатных обучающих тренингов «Азбука предпринимательства» проведут для начинающих бизнесменов Московской области с 24 по 27 февраля, организатором этого курса является подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Курс «Азбука предпринимательства» создан для людей, которые хотят начать своё дело или запустить новый проект. Обучение охватывает все этапы создания бизнеса — от возникновения концепции до регистрации фирмы. В программу курса также входит анализ целевой аудитории, разработка маркетинговых стратегий и полная информация о мерах поддержки бизнеса», — говорится в сообщении.Регистрация на бесплатный онлайн-курс открыта до 20 февраля по ссылке.
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Лев Каштанов