В Подмосковье начали принимать заявки на премии для молодых учёных

Мининвест Московской области начал приём заявок на участие в конкурсном отборе на соискание «Ежегодной премии губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых учёных и специалистов». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.