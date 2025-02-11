В Подмосковье начали принимать заявки на премии для молодых учёных

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Мининвест Московской области начал приём заявок на участие в конкурсном отборе на соискание «Ежегодной премии губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых учёных и специалистов». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Приём заявок продлится до 31 марта. В 2025 году размер премии составит 700 тыс. рублей. Премии присуждаются за достижение молодыми учёными и специалистами выдающихся научных и научно-технических результатов, их практическое применение, обеспечивающее продвижение инноваций в экономику и социальную сферу. На конкурсный отбор приглашаются молодые научные сотрудники и авторские коллективы.
Подробная информация о проведении конкурса и полный комплект документов можно найти на сайте подмосковного Мининвеста.
Заявки принимаются по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Бизнес-центр «Новатор», 12 этаж, кабинет 12.
Для получения пропуска обязательна предварительная запись. Контакт для справок: 8 (498) 602-06-04 доб. 54202, VdovinaNV@Mosreg.ru.
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«Эта премия вручается в регионе с 2012 года. Всего за этот период было присуждено 190 премий. В 2025-м мы распределим 15 премий среди наиболее выдающихся разработок и достижений подмосковных ученых. Общий объём программы составит 10,5 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Подробная информация о проведении конкурса и полный комплект документов можно найти на сайте подмосковного Мининвеста.
Заявки принимаются по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Бизнес-центр «Новатор», 12 этаж, кабинет 12.
Для получения пропуска обязательна предварительная запись. Контакт для справок: 8 (498) 602-06-04 доб. 54202, VdovinaNV@Mosreg.ru.
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Лора Луганская