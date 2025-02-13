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В 2025 году планируют 10 бизнес-миссий подмосковных предпринимателей за рубеж

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В этом году планируется провести 10 международных бизнес-миссий, в которых смогут участвовать подмосковные предприниматели. Они совершат поездки в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Вьетнам, Белоруссию, Казахстан и другие страны, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Помощь в участии окажет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Поддержка осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Бизнес-миссия представляет собой коллективную поездку в иностранные государства предпринимателей, уже ведущих или планирующих экспортную деятельность. Фонд поддержки ВЭД МО содействует в подготовке. «В этом году мы запланировали 10 бизнес-миссий в разные страны. Поддержка специалистов фонда включает определение потенциальных иностранных партнёров, оценку их заинтересованности в сотрудничестве, получение обратной связи, проведение деловых переговоров. Фонд также финансирует техническое и лингвистическое сопровождение переговоров», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Расходы на перелёт, проживание, питание и оформление виз участники бизнес-миссии оплачивают самостоятельно. Ближайшая бизнес-миссия состоится в Узбекистан с 22 по 24 апреля. Для участия нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 14 февраля включительно.

Другая поездка запланирована в Белоруссию с 20 по 22 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке до 16 марта включительно.

Узнать больше о бизнес-миссиях и подать заявку на участие можно на сайте.

Услуга предоставляется бесплатно для субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья не чаще раза в год.

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Жителям Московской области изложили правила поверок счётчиков отопления
13 февраля 2025, 21:43

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Если срок эксплуатации прибора учёта тепла в квартире истёк, счётчик отопления считается неисправным. В этом случае начисления будут производить по нормативу. Это может увеличить суммы платежей, предупредили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
Межповерочный интервал теплосчётчиков в среднем составляет от четырёх до шести лет. Дату поверки можно узнать в паспорте прибора, личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счётчики».
«Поверку теплосчётчика выполняют в метрологической лаборатории. Она включает демонтаж и транспортировку устройства; замену элементов питания и обратную установку с опломбировкой устройства; составление акта выполненных работ и договора с клиентом; передачу документов в управляющую компанию или расчётный центр», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что средний срок процедуры – 14 дней. Проверить статус поверки можно, введя заводской или инвентарный номер на сайте ФГИС «Аршин» в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений».

При замене прибора нужно учесть, что тепловые счётчики бывают механическими и ультразвуковыми. Они отличаются сроком службы, стоимостью и техническими характеристиками. Выбор зависит от системы отопления и площади помещения.

Получить консультацию по выбору и установке можно на сайте МосОблЕИРЦ.

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Жильцам многоквартирных домов Подмосковья рассказали, за что они должны платить
13 февраля 2025, 21:31

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Собственники квартир в многоквартирных домах получают квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перечислили основные услуги, входящие в эту квитанцию.
Согласно Жилищному кодексу, прежде всего, это коммунальные услуги – отопление, горячая и холодная вода, электричество, газ и водоотведение.

Помимо этого, предусмотрены взносы на капремонт. Это деньги, которые откладываются на восстановление важных частей дома.

Оплачивается и содержание жилого помещения. Эти услуги связаны с поддержанием общего имущества, включая уборку подъездов, ремонт общедомовых сетей и благоустройство дворов.

Помимо этого, жильцы обязаны оплачивать содержание общего имущества, к которому относятся коридоры, лестницы, чердаки, технические этажи, лифты и придомовая территория.
«Содержание жилого помещения включает три группы. Первая – это содержание несущих конструкций, к которым относятся фундамент, стены и крыша, и ненесущих – перегородки и внутренней отделки. Вторая – это ремонт инженерных систем. Они включают сети тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, а также лифты. Третья – услуги по уходу за общим имуществом. Сюда входят уборка, дератизация, дезинсекция, благоустройство, озеленение, уборка и прочистка ливневых канализаций», – говорится в сообщении.
В соответствии с Жилищным кодексом, все жильцы обязаны оплачивать услуги, предоставляемые для комфортного проживания. Однако у них есть право на перерасчёт за услуги ненадлежащего качества при наличии акта, подтверждающего этот факт. Для оформления такого документа необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Если она уклоняется от перерасчёта платы, нужно обратиться в территориальный отдел Минчистоты.

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У пункта взимания платы на трассе М-11 водитель поехал по встречке и столкнулся с иномаркой
У пункта взимания платы на М-11 водитель на встречке столкнулся с иномаркой
13 февраля 2025, 21:00

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

В городском округе Воскресенск устанавливают обстоятельства крупной аварии на автодороге М-11 «Нева». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным, в четверг на 51-м км автодороги водитель автомобиля «Опель» подъехал к пункту взимания платы, после чего развернулся и продолжил движение по встречной полосе. Через какое-то время он лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем «Шкода». В результате происшествия оба водителя и пассажирка «Шкоды» погибли на месте», – рассказали в надзорном ведомстве.
Позже сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Воскресенсек.
«По факту аварии, в которой погибла женщина 1952 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека», – сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Наро-Фоминская городская прокуратура.

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Две команды сыграют за Подмосковье в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом
13 февраля 2025, 20:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команды из Красногорска и Королёва станут участниками финального этапа XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013-2014 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

«По традиции игры пройдут на ГУМ-катке на Красной площади. Откроет соревнования турнир по хоккею в валенках. 18 и 19 февраля состоятся финальные игры XV Кубка Патриарха. За победу будут бороться коллективы из шести федеральных округов России. Подмосковье в турнире девочек представит красногорская команда «Зоркий», в соревнованиях мальчиков – СШОР «Королёв», – отметили в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что в прошлом году юные хоккеисты из Королёва впервые завоевали переходящий кубок.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финальный этап юбилейного турнира посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменов. Церемония открытия пройдет 17 февраля в 13 часов.

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Мошенники стали рассылать деньги и вымогать ещё большие суммы за молчание
13 февраля 2025, 20:10

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В интернете появились сообщения о новом способе мошенничества, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Злоумышленники рассылают жертвам деньги, а затем вымогают ещё большие суммы за молчание.
«Жертвам посылают деньги, а в комментарии к переводу пишут благодарность «за помощь ВСУ». Затем мошенники делают скриншот платежа, угрожая жертве направить информацию в правоохранительные органы. При этом они пугают возбуждением уголовных дел и вымогают ещё большие суммы за молчание. Убедительно просим граждан не реагировать на провокации неизвестных. Не сообщайте личную информацию и не переводите деньги на указанные злоумышленниками счета», – говорится в сообщении.
Если поступил перевод от неизвестного лица, ГУРБ советует связаться с банком, подробно рассказать о ситуации и следовать полученным инструкциям. Столкнувшись с явными признаками вымогательства, мошенничества или с угрозами, также можно обратиться в полицию.

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