В 2025 году планируют 10 бизнес-миссий подмосковных предпринимателей за рубеж

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В этом году планируется провести 10 международных бизнес-миссий, в которых смогут участвовать подмосковные предприниматели. Они совершат поездки в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Вьетнам, Белоруссию, Казахстан и другие страны, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Помощь в участии окажет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Поддержка осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Расходы на перелёт, проживание, питание и оформление виз участники бизнес-миссии оплачивают самостоятельно. Ближайшая бизнес-миссия состоится в Узбекистан с 22 по 24 апреля. Для участия нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 14 февраля включительно.
Другая поездка запланирована в Белоруссию с 20 по 22 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке до 16 марта включительно.
Узнать больше о бизнес-миссиях и подать заявку на участие можно на сайте.
Услуга предоставляется бесплатно для субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья не чаще раза в год.
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Бизнес-миссия представляет собой коллективную поездку в иностранные государства предпринимателей, уже ведущих или планирующих экспортную деятельность. Фонд поддержки ВЭД МО содействует в подготовке. «В этом году мы запланировали 10 бизнес-миссий в разные страны. Поддержка специалистов фонда включает определение потенциальных иностранных партнёров, оценку их заинтересованности в сотрудничестве, получение обратной связи, проведение деловых переговоров. Фонд также финансирует техническое и лингвистическое сопровождение переговоров», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Расходы на перелёт, проживание, питание и оформление виз участники бизнес-миссии оплачивают самостоятельно. Ближайшая бизнес-миссия состоится в Узбекистан с 22 по 24 апреля. Для участия нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 14 февраля включительно.
Другая поездка запланирована в Белоруссию с 20 по 22 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке до 16 марта включительно.
Узнать больше о бизнес-миссиях и подать заявку на участие можно на сайте.
Услуга предоставляется бесплатно для субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья не чаще раза в год.
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Лора Луганская