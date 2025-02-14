В Подмосковье создадут новую ОЭЗ «Большой Серпухов»

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Проект ещё одной особой экономической зоны для Московской области — «Большой Серпухов» — получил одобрение Межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ, заседание прошло под председательством зампреда правительства РФ Александра Новака, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Согласно проекту, площадь новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Большой Серпухов» составит около 30 гектаров. Объём инвестиций в создание инфраструктуры новой ОЭЗ в 2025-2026 гг. составит свыше 1,2 млрд рублей.
Отмечается, что «Большой Серпухов» станет шестой особой экономической зоной Московской области.
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«На сегодняшний день намерение разместиться в «Большом Серпухове» подтвердили уже семь компаний. Они готовы инвестировать в свои проекту свыше 8 миллиардов рублей и создать около 900 рабочих мест, включая высокотехнологичные», — сказала зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что «Большой Серпухов» станет шестой особой экономической зоной Московской области.
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Лев Каштанов