Для отдыхающих в раменском лагере детей провели урок безопасности

29 июля 2025, 15:43

по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.

Для детей и подростков, отдыхающих в лагере в Раменском, прошёл урок безопасности. Его провели инспекторы отдела надзорной деятельности, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Профилактические мероприятия для детей в оздоровительных лагерях проходят ежегодно. На сей раз гости приехали в лагерь ЛИК, расположенный на базе Ломоносовской школы-пансиона.



«Самая яркая и захватывающая часть профилактического мероприятия – освежающие брызги воды из рукава пожарной машины. Однако за игрой кроется много полезной информации. Дети задают вопросы – сколько литров воды вмещает пожарная машина, как использовать кислородную маску, с какого возраста можно управлять питбайком. На все получают исчерпывающие ответы», – говорится в сообщении.