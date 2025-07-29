Для отдыхающих в раменском лагере детей провели урок безопасности
Для детей и подростков, отдыхающих в лагере в Раменском, прошёл урок безопасности. Его провели инспекторы отдела надзорной деятельности, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Профилактические мероприятия для детей в оздоровительных лагерях проходят ежегодно. На сей раз гости приехали в лагерь ЛИК, расположенный на базе Ломоносовской школы-пансиона.
«Самая яркая и захватывающая часть профилактического мероприятия – освежающие брызги воды из рукава пожарной машины. Однако за игрой кроется много полезной информации. Дети задают вопросы – сколько литров воды вмещает пожарная машина, как использовать кислородную маску, с какого возраста можно управлять питбайком. На все получают исчерпывающие ответы», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, профилактическое мероприятие «Безопасное лето» в оздоровительных лагерях проводится регулярно для каждого потока детей.