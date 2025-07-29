Долголеты из Раменского съездили на экскурсию в Гжель
Экскурсию в Гжель организовали для участников проекта «Активное долголетие» из Раменского, мероприятие состоялось 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В Гжели находится один из центров производства керамики. Бело-синие гжельские изделия знакомы многим с детства.
«Участие в экскурсии приняли сорок человек. Жаркая погода не помешала путешествию. Для поездки был заказан комфортабельный автобус с кондиционером. Кроме того, всем в дороге раздали питьевую воду», — отмечается в сообщении.Принять участие в губернаторской программе «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Узнать о различных занятиях и активностях программы, а также записаться на них можно в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Раменский» по адресу: улица Десантная, дом №11.