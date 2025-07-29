Долголеты из Раменского съездили на экскурсию в Гжель

29 июля 2025, 15:05

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Экскурсию в Гжель организовали для участников проекта «Активное долголетие» из Раменского, мероприятие состоялось 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В Гжели находится один из центров производства керамики. Бело-синие гжельские изделия знакомы многим с детства.





«Участие в экскурсии приняли сорок человек. Жаркая погода не помешала путешествию. Для поездки был заказан комфортабельный автобус с кондиционером. Кроме того, всем в дороге раздали питьевую воду», — отмечается в сообщении.