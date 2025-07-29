Жителей и гостей Раменского приглашают прокатиться по детской железной дороге
В Раменском много лет работает уникальная детская железная дорога, которую построили местные школьники и комсомольцы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Детская железная дорога – это всегда яркие впечатления. Она торжественно открылась 2 мая 1937 года и уже больше 80 лет остаётся местом, где получают путёвку в жизнь будущие железнодорожники. Здесь несколько поколений жителей Раменского осваивали новые знания и находили настоящих верных друзей», – говорится в сообщении.С октября по май у ребят проходят теоретические занятия, а потом начинается практика, которая продолжается до конца августа.
Прокатиться по узкоколейке можно от станции Пионерская до станции Юность. Стоимость билетов для взрослых составляет 160 рублей, для детей – 120 рублей. Проезд для детей до двух лет – бесплатный.
Расписание можно найти по ссылке.