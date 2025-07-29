Жителей и гостей Раменского приглашают прокатиться по детской железной дороге

29 июля 2025, 15:29

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском много лет работает уникальная детская железная дорога, которую построили местные школьники и комсомольцы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.







«Детская железная дорога – это всегда яркие впечатления. Она торжественно открылась 2 мая 1937 года и уже больше 80 лет остаётся местом, где получают путёвку в жизнь будущие железнодорожники. Здесь несколько поколений жителей Раменского осваивали новые знания и находили настоящих верных друзей», – говорится в сообщении.