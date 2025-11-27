В Подмосковье упростили подачу отчётов за субсидии и гранты для бизнеса
Онлайн-услугу для подмосковных предпринимателей по подаче отчётов за расходование целевых грантов и субсидий оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Услуга размещается на госпортале региона.
«Эта услуга пользуется спросом, и мы сделали её еще удобнее. Теперь заявители могут отдельно отправить отчетности и за полученные ими гранты, и за субсидии. Умный сервис автоматически проверит наличие заключенного соглашения», — рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В услугу также добавили сервис автозаполнения данных по соглашению. Благодаря этому исключаются ошибки при заполнении формы отчёта, а также значительно экономится время на оформление.