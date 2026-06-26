Волонтёры Подмосковья отработали смену в ростовских госпиталях

26 июня 2026, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Молодёжки Народного фронта

Сводная волонтёрская команда завершила двухнедельную смену гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта в Ростове-на-Дону. В состав «сборной» вошли более 30 человек из разных российских регионов, включая Московскую области. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжки.





Ребята работали в двух госпиталях, а также формировали продуктовые наборы, готовили технику для бойцов специальной военной операции и обрабатывали заявки жителей.





«Когда я наблюдала за происходящим, то поняла, что не могут оставаться в стороне. Мне было важно поддержать наших бойцов. Особенно тяжело пришлось в госпитале, но каждый раз я старалась выполнить работу на максимум, чтобы уезжать с чистой совестью. Патриотизм для меня — это желание помогать от чистого сердца, ничего не ожидая взамен», — рассказала координатор Молодёжки Народного фронта в Московской области Гулнур Гусейнова.