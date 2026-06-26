Обновление ФОКа в Старом Городке завершили на 85%
Физкультурно-оздоровительный комплекс капитально ремонтируют в посёлке Старый Городок Одинцовского округа. В настоящее время работы выполнили на 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас в здании общей площадью около 1 900 квадратных метров монтируют трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, системы электроснабжения и слаботочных сетей, а также готовят стены под покраску, штукатурят откосы и укладывают напольную плитку», — говорится в сообщении.Основные ремонтные работы на объекте планируют завершить к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в красногорском ЖК «Квартал Строгино» завершают строительство детского сада на 300 мест.